Попавший в плен к ВСУ бывший вагнеровец из Пермского края рассказал о хитрости, благодаря которой ему удалось выбраться. Об этом пишет Daily Storm.

© Московский Комсомолец

По словам россиянина, он клал плитку в кабинетах начальства противника и оказался в списках для обмена.

В ЧВК «Вагнер» осужденный решил вступить, чтобы поскорее вернуться к семье. Но через месяц ожесточенных боев солдат попал в плен к вооруженным силам Украины.

Он рассказал об унижениях и избиении в плену. От националистов, к которым попал в плен экс-вагнеровец, мало кто уходил живыми. Однако в этот момент к ним приезжали американцы. Пленных накормили, помыли и дали чистую одежду.

За работу вагнеровцу позволили позвонить жене и детям, а спустя некоторое время его согласились обменять.