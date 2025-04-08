Украинский военком заявил, что своего сына в армию он не пустит из-за бездумных потерь на фронте со стороны Киева. Об этом военком из Ровно Юрий Ковалюк высказался в интервью изданию «Четвертая власть».

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По словам Ковалюка, он знаком с ситуацией лично, и видел, как все происходит.

Он также отметил, что есть командиры, которые бездумно клали солдат батальонами.

В этом году сын Ковалюка закончил университет во Львове, ему 22 года.

Ранее военнослужащий 46-й бригады ВСУ Сергей Лукашов заявил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки.