Украинский военком отказался пускать своего сына в армию по одной причине
Украинский военком заявил, что своего сына в армию он не пустит из-за бездумных потерь на фронте со стороны Киева. Об этом военком из Ровно Юрий Ковалюк высказался в интервью изданию «Четвертая власть».
По словам Ковалюка, он знаком с ситуацией лично, и видел, как все происходит.
Он также отметил, что есть командиры, которые бездумно клали солдат батальонами.
В этом году сын Ковалюка закончил университет во Львове, ему 22 года.
Ранее военнослужащий 46-й бригады ВСУ Сергей Лукашов заявил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки.