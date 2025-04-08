Белоусов анонсировал увеличение поставок роботов в армию

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов анонсировал увеличение поставок робототехнических комплексов в армию в 2025 году.

Белоусов анонсировал увеличение поставок роботов в армию
© РИА Новости
«В этом году планируем поставить на порядок больше», — приводит его слова ведомство.

Также, по словам министра, в каждой группировке наладили своё собственное производство наземных роботов.

Ранее сообщалось, что в России разработали передвижную РЭБ-систему «Абзац» с возможностями искусственного интеллекта.

Также создали портативный антидрон «Гюрза», оснащённый искусственным интеллектом.

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