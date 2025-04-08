Зеленский утверждает, что ВСУ якобы взяли в плен двух китайцев

Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли в плен двух граждан Китая. Кадры с «китайскими» пленниками опубликованы в Telegram-канале украинского политика.

Зеленский утверждает, что взятие в плен произошло на территории ДНР. Украинские военные нашли документы пленных, а также их банковские карты.

Украинский политик также заявил, что в рядах российской армии китайцев якобы «значительно больше, чем двое». При этом каких либо аргументов своим словам он не привел.

Ранее СМИ сообщили, что российские военные взяли в плен двоих украинских бойцов в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром. Солдаты противника самостоятельно решили сдаться в плен, поскольку не видели какой-либо перспективы в сопротивлении.