На Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ

Бойцы вооруженных сил Украины отказываются садиться в БТР из-за страха быть подбитыми российскими ПТРК "Корнет", заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он также разместил видео с уничтоженным американским бронетранспортером М113 с полностью выбитой броней.

«Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113», - написал в подписи к публикации Боуз.

Ракета противотанкового комплекса проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри, поэтому украинцы предпочитают ездить на них, а не в них, поделился подробностями журналист.

ПТРК "Корнет предназначен для поражения танков и бронированных целей. Кроме того, он способен уничтожать и любые другие объекты. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд и даже воздушных целей. Максимальная дальность достигается в случае использования ракеты, способной стрелять на 10 км термобарическим зарядом.