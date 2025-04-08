Япония присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине

Министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о присоединении страны к миссии НАТО, которая координирует военные поставки и подготовку украинских военных.

Это заявление было сделано во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл в Японию с визитом, сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

В ходе своего пребывания в Японии, которое продлится до 10 апреля, Рютте уже посетил несколько ключевых объектов. Он побывал на базе Сил самообороны в Йокосуке и осмотрел японский фрегат «Могами». Также он посетил завод Mitsubishi Electric Corporation в Камакуре. Эти визиты, как отметили в Министерстве обороны Японии, способствовали укреплению оборонного сотрудничества между Японией и НАТО.

Японское Минобороны выразило готовность к тесному сотрудничеству с НАТО. В ведомстве подчеркнули важность «неделимости безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском» регионах. В рамках визита Рютте также планирует встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Ранее Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг возможность переговоров с Японией по мирному договору из-за ее враждебных действий по отношению к России.