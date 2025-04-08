В России часть мужчин освободят от призыва в армию

Часть граждан России освободят от обязательного призыва на военную службу. Это коснётся россиян, не менее полугода пребывавших в добровольческих формированиях, а также не менее шести месяцев, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению властей Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие поправки были приняты Госдумой в ходе пленарного заседания.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, которую возглавил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

В армию России призовут рекордное число мужчин

Ранее президент России Владимир Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва выпускников колледжей.