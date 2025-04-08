США покидают главный хаб помощи Украине в Ясенке

США прекращают работу в миссии помощи Украине NSATU. Американский персонал и оборудование вывозят из логистического хаба Ясенка у польского аэродрома Жешув - главного перевалочного пункта, по которому поступает военная помощь ВСУ.

Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке. Вывод своих военных американцы объяснили "оптимизацией операций".

Армия США присутствовала в Ясенке с начала СВО, уточнили "Военкоры Русской весны".

Легкую панику в Польше по поводу ухода американцев поспешил развеять министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Американский контингент останется в Польше. А решением задач в Ясенке займутся союзники по НАТО - решение об этом было принято на саммите альянса в Вашингтоне. Сейчас в миссии NSATU работают военные из Великобритании, Германии, Норвегии и Польши", - написал министр в соцсетях.

Программа NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) была учреждена в 2024 году для планирования, координации и организации военных помощи Украине. Помимо поставок вооружения, техники и запасных частей, миссия со штаб-квартирой в Висбадене занимается обучением солдат ВСУ.