Армия России нанесла удары по позициям двух украинских десантно-штурмовых бригад: 80-й и 95-й, - у курского хутора Олешня.

Понятно, украинские ДШБр присутствуют на российской территории не в полном составе. Сейчас в курском приграничье остались ошметки некогда заведенных сюда подразделений. Несмотря на очевидную безвыходность своего положения, эти ошметки продолжают огрызаться.

Чтобы штурмовикам было легче зачищать территорию, украинцев выжигают ракетами, нанося удары по выявленным местам дислокации. Так, две ракеты прилетели на позиции 80-й бригады и четыре - в 95-ю.

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Уничтожено четыре пункта управления БПЛА и полсотни украинских военных, пишет "Изнанка".

ВСУ формально присутствуют в трех населенных пунктах Курской области: селах Горналь, Гуево и на хуторе Олешня. Ведется их зачистка.