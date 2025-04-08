Офицер предположил, когда Курская область может быть полностью освобождена

Полное освобождение Курской области от украинской армии может произойти до конца апреля. Об этом в беседе с aif.ru рассказал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" и полковник запаса Тимур Сыртланов.

По его словам, на данный момент ВС РФ ведут боевые действия в районе населенного пункта Горналь. Он отметил, что село находится на господствующей высоте, создавая трудности для российских военных.

"Вместе с этим идут активные наступательные действия. И хочется верить, что уже в ближайшие несколько недель, даже, думаю, до конца месяца, уже будет объявлено о полном освобождении", — заявил Сыртланов.

Экс-офицер добавил, что обычно солдаты ВСУ предпочитают сдаться в плен, чем погибнуть на поле боя за интересы Киева.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области.