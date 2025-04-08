«Искандеры» проредили «Иностранный легион» под Харьковом

Российские ВКС опять поменяли тактику по «обработке» украинских территорий. В последние дни вместо групповых налетов дронов предпочитают бить редко, но метко. В минувшую ночь тревога звучала в четырех областях Украины. Но вой в политической среде Незалежной стоит громкий. А все дело — в целях.

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Канал «Донбасский партизан» сообщает об ударах российских БПЛА «Герань-2» по санаторию «Солёный Лиман» в Днепропетровской области. Понятно, что отдыхающих в этом местечке не было. В здании, где находились бойцы ВСУ, также проводились совещания офицерского состава. В результате удара разрушено административное здание, снесена кровля и верхние этажи одного из корпусов. «Информация о потерях уточняется!» - пишет канал.

Этой же ночью ракета «Искандер-М» прилетела по некоему объекту на территории бывшей базы отдыха «Кемпинг» в Харьковской области. Как сообщает «Донбасский партизан», база была переоборудована ВСУ «под запасной командный пункт одного из батальонов Иностранного легиона ГУР». В результате, «повреждено здание в радиусе 150 м, часть помещений обрушена, выведены из строя: комплект радиооборудования, три полевых генератора 5 кВт, а также спутниковый терминал шифрованной связи». По данным канала, есть сообщения о 19 погибших военнослужащих, количество раненых неизвестно.

Стало известно о серьезном продвижении ВС России в Запорожской области

Нанесены были также удары по объектам в Сумской и в Запорожской области.