В мирных переговорах России и Украины появился новый посредник — это Ватикан. Официальное издание Святого Престола Vatican News пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал перемирие с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями (то есть фактически тоже министром иностранных дел).

Пресс-служба Святого Престола подтвердила, что обе стороны согласились на необходимость продолжения гуманитарных усилий, включая обмен пленными. Именно обмены пленными пока остаются одним из немногих аспектов, где российская и украинская стороны могут найти точки соприкосновения. В марте Россия и Украина при посредничестве Ватикана провели один из крупнейших обменов с момента начала СВО, в ходе которого было обменяно 175 человек.

Но вот хватит ли у Ватикана дипломатических возможностей, чтобы решить другие проблемы мирных переговоров?!

Тем более, что слишком многие силы на западе хотят продолжения вооруженного конфликта. Например, президент Франции Эммануэль Макрон недавно призвал к «решительным действиям» против России, пишет The Guardian. Непонятно, чем еще этот воинственный француз, точно соответствующий символу страны – галльскому задиристому петуху, может угрожать России: речь точно не про новые экономические санкции, а про военную агрессию.

Макрон в очередной раз, идя на поводу у Киева, обвинил Россию в попытке срыва переговоров. На самом деле, как пишет The Guardian, слишком много спорных вопросов, которые украинцы даже не пытаются обсуждать.

Например, судьба Запорожской АЭС. ООН и МАГАТЭ призвали к созданию зоны безопасности вокруг АЭС и к обеспечению доступа международных наблюдателей. В ответ на это директор украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что киевский режим может вернуть контроль над электростанцией «в течение двух лет». И снова, как и Макрон, Котин уклонился от конкретики, как можно вернуть контроль. Купить АЭС у России, или захватить?

Военный обозреватель Фрэнсис Фаррелл пишет, что в последние недели для западного читателя ежедневная рутина из новостей с передовой отошла на второй план, а в целом доминируют инициативы Дональда Трампа заключить мирное соглашение.

При этом линия фронта с марта остается относительно стабильной, что, вероятно, связано с попытками обеих сторон копить силы. Российская армия готовится к решающему наступлению на севере Украины в Сумской и Харьковской областях, еще 27 марта заявил Владимир Зеленский. И якобы ради попытки нивелировать этот удар ВСУ предпринимают попытки вторгнуться в Белорусскую область.

Чтобы оценить сценарий весеннего наступления Российской армии, Фрэнсис Фаррелл предлагает изучить тактику последнего года.

Летом и осенью 2024 года российские подразделения с каждым месяцем освобождали всё больше оккупированной территории. Кульминацией стал ноябрь, когда в результате последовательных тактических прорывов российские войска быстро продвинулись к Угледару и Курахово.

Украинские гарнизоны в обоих городах остались в крайне невыгодное положение, что, в свою очередь, привело к трудному и хаотичному отступлению находившихся там подразделений.

С наступлением нового года, отказавшись от сценария взять Покровск лобовой атакой, как ранее Торецк и Часов Яр, российские войска попытались окружить Покровск и соседний Мироград с востока и запада. 31 марта главком Александр Сырский заявил, что российские войска снова увеличили интенсивность атак на Покровском направлении.

И хотя наступление на Покровском направлении несколько замедлилось в сравнении с темпами 2024 года, в марте активизировались операции на других участках фронта, где ВСУ расслабились, не ожидая прорыва. В частности, в первые дни апреля Российская армия предприняла крупную механизированную атаку в районе города Андреевка, к западу от Курахово. Как пишет Фаррелл, это стало первым намёком на возможное более масштабное наступление.

Воспользовавшись тем, что оборону держат менее подготовленные украинские подразделения, российские войска смогли расширить плацдарм на реке Оскол к северу от Купянска в Харьковской области, а к югу от города была достигнута аналогичная переправа через реку Жеребец.

- Их [российские] основные усилия по-прежнему будут сосредоточены в районе центра Донбасса, Покровска, Константиновки, возможно, с целью захвата Торецка и, возможно, даже продвижения в сторону Краматорска, - говорит Эмиль Кастехельми, финский военный аналитик и член OSINT-сообщества Black Bird Group.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине, - в теме «Свободной Прессы».