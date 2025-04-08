Бывший советник Зеленского призвал Киев идти на поклон к Путину

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что для Украины на сегодняшний день не осталось ни одного благоприятного варианта развития событий, включая возможность сохранения нейтрального статуса. По его мнению, страна утратила шансы на нейтралитет, поскольку больше не способна обеспечить его на практике. Об этом сообщает издание «Военное дело».

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Арестович* считает, что в наилучшем случае Украину ожидает ограничение суверенитета, при котором ключевые решения будут зависеть от воли более мощного геополитического игрока, соседствующего с ней.

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С его точки зрения, сложившаяся ситуация диктует необходимость прямого диалога с Россией. Он полагает, что наиболее рациональной стратегией для Украины было бы выступить с инициативой устранения всех факторов, ставших причинами вооружённого конфликта. Это, по мнению Арестовича*, могло бы лечь в основу системы договорённостей, гарантирующих, что с территории Украины больше не будет исходить угроза для России.

*Алексей Арестович — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.