Раскрыто, почему Трамп испугался российских ударов по Украине

Эффективность российских ударов по военным объектам на территории Украины испугала главу Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начал писать в ООН.

Мы бьем по военным заводам, коммуникациям, в том числе по вокзалам, где собираются иностранные наемники, по цехам сборки БПЛА ВСУ, по пунктам дислокации ВСУ и так далее. Эти удары достаточно массированные — ракетные, беспилотниками. Судя по всему, из-за их эффективности где-то в США заволновались. Зеленский после Кривого Рога начал писать в ООН, — сказал Дандыкин.

По его словам, Россия не наносит удары по энергетике Украины и мирным жителям, хотя Киев нарушает договоренности о перемирии. Военэксперт напомнил, что оно закончится 18 апреля.

Украину разобьем тогда, когда ударим по энергоструктурам ВСУ в полную силу, если такое будет продолжаться, так как электроэнергия чрезвычайно важна. До конца перемирия осталось 10 дней. Посмотрим, что будет к Пасхе, — добавил Дандыкин.

Ранее Трамп признался, что его не радует сложившаяся на этой неделе ситуация вокруг украинского конфликта. В частности, президент США остался недоволен продолжающимися бомбардировками.