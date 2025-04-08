Появилось видео водружения флага России в освобожденном курском селе

Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» подняли российский флаг в центре освобожденного села Гуево в Курской области. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

Триколор подняли возле разрушенной церкви Рождества Богородицы. На кадрах также запечатлены остальные части села, которые пострадали во время боевых действий.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево. Офицер группировки «Север» рассказывал, что благодаря этому российские военные получат возможность и далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области. Сейчас село зачищают, бойцы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. В начале марта Вооруженные силы РФ перешли в масштабное наступление в регионе, освободив более 1,1 тысячи квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских войск отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.