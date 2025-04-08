На технике ВСУ заметили новые тактические символы

На технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях появились новые тактические символы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

На купянском направлении на американском бронетранспортере M113, переданном США украинской армии, был замечен квадрат с двумя вертикальными стрелками внутри. На покровском направлении была обнаружена техника с изображением четырех стрелок, направленных в разные стороны. Также подразделения ВСУ в районе Часова Яра использовали символ трех устремленных вверх стрелок.

«Судя по всему, ВСУ внедряют систему визуальной идентификации для так называемых оперативно-тактических группировок (ОТГ): квадрат с одной стрелкой вверх — ОТГ "Харьков", две стрелки вверх — ОТГ "Старобельск", три стрелки вверх — ОТГ "Луганск", четыре стрелки, расходящиеся в стороны — ОТГ "Донецк"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о создании 20 корпусов ВСУ на основе наиболее боеспособных на данный момент бригад. В их структуру планировалось включить 114 бригад, отдельные полки и батальоны.