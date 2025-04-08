Российские военные проводят зачистку от ВСУ села Гуево Курской области.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер группировки войск «Север».

«В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы», — рассказал собеседник агентства.

Днем 8 апреля стало известно, что бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре этого населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы.

Как сообщили в Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от украинских военных село Гуево в Курской области, а также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Утром 8 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские бойцы приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые все еще находятся под контролем ВСУ, — Олешни и Горналь.