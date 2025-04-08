Военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на мнения военного аналитика Геннадия Алехина, сообщает в своем Telegram-канале, что действия противника на Белгородском направлении отличаются нестандартными подходами.

Противник использует инженерные машины на передовой, которые прорывают путь для техники, одновременно выводя в поле средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы подавить работу наших FPV-дронов. Тем не менее, эти меры не приносят успеха, поскольку РЭБ не способны эффективно воздействовать на российские дроны, использующие оптоволоконные технологии.

Еще одной характерной особенностью является попытка прорыва противника на квадроциклах и джихад-мобилях, которые не оснащены дверями. Когда российские силы начинают вести огонь, враг быстро распадается на небольшие группы.

Также отмечается, что на начальных этапах атаки командование направляет в бой мобилизованных, лишь потом подводя силы спецназа. Видимо, Киев не особо ценит жизни этих людей, отправляя их на смерть. Источник подчеркивает, что расслабляться рано — враг готовит новые попытки прорыва.

ВСУ перебросили к Курской области новые подразделения

В то же время эксперты канала «Военная хроника» обратили внимание на еще одну новинку от ВСУ: на поле боя появляется всё больше техники с обновлёнными тактическими знаками. Так, на Купянском направлении был зафиксирован БТР M113 с новым тактическим знаком — квадратом и двумя вертикальными стрелками внутри. На Покровском направлении, в свою очередь, был замечен БТР VAB из состава 155-й механизированной бригады с четырьмя стрелками, направленными в разные стороны.

Ранее аналогичные знаки — три стрелки, направленные вверх — использовались несколькими украинскими подразделениями в районе Часова Яра. Это свидетельствует о возрождении старых частей ВСУ в рамках новой структуры командования. Очевидно, ВСУ внедряют систему визуальной идентификации для оперативно-тактических группировок (ОТУ).

Предполагается, что это может быть частью перехода от бригадной структуры к созданию новых «армейских корпусов», в которые интегрируются остатки старых бригад, сильно пострадавших на самых тяжёлых участках фронта. Эти переформирования и новые тактические знаки могут создать видимость обновления армии, что, теоретически, должно способствовать лучшей координации и минимизации хаоса во время ротаций.