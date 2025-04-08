Военные контингенты Франции и Великобритании будут размещены на Украине на правом берегу Днепра и в Одессе. Не исключено, что они будут там выполнять функции заградотрядов. Такое предположение было озвучено военными экспертами в эфире программы «333».

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Напомним, уже несколько недель на Украине обсуждают условия размещения иностранного контингента на своей территории. Просроченный президент Украины уже успел заявить, что в случае отправки иностранного контингента на Украину, французские и британские войска «будут там среди первых».

Впрочем, как бы воинствующе не были настроены страны НАТО, без поддержки США, считает военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов, их присутствие на Украине «будет декоративным».

«Любые европейские страны без участия вооруженных сил США - декорация. То есть, это все работает только на переговорный фон. Европа, сегодня не имеет вооруженных сил, готовых вступить в бой с Российской Федерацией на территории Украины», - сказал он в эфире программы «333».

Эксперт отметил, что США - это «блокообразующее государство», на вооруженных силах и возможностях которого строится все НАТО.

«Если США в этом не участвуют, то никакого НАТО нет. Все вооруженные силы Франции и Великобритании — декоративны применительно к текущему конфликту. Все вооруженные силы Великобритании по количеству сил и средств меньше, чем группировка, которая занималась освобождением Курской области с нашей стороны».

Эксперт напомнил, что сегодня Европа передает Украине вооружение «из своих действующих арсеналов, не со складов, не с арсеналов».

«Они уже передают от себя. Им уже нечего передавать. Но они пытаются замедлить наше передвижение и уменьшить наше аппетиты на дальнейшее продвижение», - сказал Арутюнов.

Еще один военный эксперт, бывший летчик-истребитель, ведущий канала «Fighterbomber» предположил, что военный контингент Франции и Великобритании «будут расположены на западной стороне Днепра и возьмут под контроль Одессу».

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Он не исключил, что военный контингент НАТО будет там находиться для медийного эффекта, а возможно, будет играть роль заградотрядов. Нахождение французов и британцев можно было бы объяснить тем, что они высвободят украинскую армию, но ВСУ на указанных территориях не заняты выполнением боевых задач.