Военблогер перечислил остающиеся под контролем ВСУ в Курской области населенные пункты

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются три населенных пункта — Олешня, Гуево и Горналь.

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Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Всего еще до конца мы не освободили три населенных пункта области — Олешню, Гуево и Горналь. Но уже во всех трех идут бои, а два из них практически освобождены», — написал военблогер.

По его информации, гарнизон ВСУ, который засел зданиях местного спиртзавода в Гуево, находится в окружении. В Олешне же осталось выбить противника из одного опорного пункта, за который идут ожесточенные бои.

Ранее военкор Евгений Лисицын заявил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области. Речь шла о территориях близ населенных пунктов Гуево и Горналь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. В регионе введен режим ЧС и действует режим контртеррористической операции (КТО).