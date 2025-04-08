В ЕС захотели включить Молдавию в программу закупок оружия

Молдавия может стать участником программы по закупкам оружия совместно со странами Европейского союза (ЕС).

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Об этом заявил представитель Европейской Комиссии (ЕК) Тома Ренье, передает Sputnik.

«Что касается третьих стран, как Молдавия, также возможно, чтобы страна присоединилась к закупкам, если подписала соглашение с ЕС о партнерстве в области безопасности. А это как раз случай Молдавии», — сказал чиновник.

Фонд SAFE — это некоммерческая организация, которая занимается повышением уровня безопасности в Европе и за ее пределами. Среди спонсоров программы: ЕК, ОБСЕ, НАТО и др. При помощи проектов фонда члены ЕС могут закупать военное оснащение путем совместных закупок.

Ранее Еврокомиссия обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС. Также сообщалось о подготовке проекта «Белой книги» по обороне, содержащей масштабный план перевооружений стран Запада.