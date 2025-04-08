Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении в телеграм-канале вновь заявил об успехе «курской операции», а также впервые прокомментировал активность украинских боевиков на границе с Белгородской областью.

Соответствующие вопросы поднимались на совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Мы обсудили наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Мы ведем активные действия на приграничных территориях врага. И это абсолютно оправдано», – заявил киевский главарь.

По его словам, ВСУ достигли успеха на Курщине. При этом российские войска в марте освободили Суджу, а украинские потери на направлении превысили 72 тысячи человек. Саму операцию даже в Киеве называют не иначе как «курская авантюра».

Стало известно о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области

Последние недели украинские солдаты предпринимают множественные попытки прорвать границу в Белгородской области. По словам Зеленского, это позволяет отвлечь российских бойцов от Харьковской и Сумской областей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл подробности попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область. Тем временем российские войска продвинулись вглубь Сумской области на 10 километров.