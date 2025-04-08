Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил существование с 2022 года секретного штаба в немецком Висбадене, где западные страны помогали Киеву разрабатывать военные операции против России.

"На прошлой неделе много говорили про Висбаден. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием по планированию операций и обеспечению всего необходимого для их реализации", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Залужный уточнил, что сначала такой координационный центр находился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, а затем был переведен в Висбаден. "В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, определяли потребности ВСУ и передавали информацию о них Вашингтону и европейским столицам", - добавил он.

Залужный не привел каких-либо дальнейших деталей о планировании операций, в частности о разногласиях, которые возникали между ним и американцами, особенно во время неудачного украинского контрнаступления в 2023 году.

Ране американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой отмечалось, что Соединенные Штаты были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. По ее сведениям, США с территории американской базы в Висбадене на ежедневной основе поставляли киевским властям координаты позиций ВС РФ. Помимо этого, в 2022 году США фактически проверяли и контролировали каждый удар, который наносился реактивными системами залпового огня HIMARS. В том же году, указывало издание, ВМС США стали делиться разведывательной информацией с Киевом для нанесения ударов по российским кораблям в Черном море.

По данным NYT, Центральное разведывательное управление США осенью 2022 года и в январе 2024 года вело активную координацию с киевскими властями по нанесению ударов по Крыму, к 2024 году американские военные начали помогать Киеву осуществлять удары вглубь РФ.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.