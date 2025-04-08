Украина пыталась ударить по двум регионам России

Утром во вторник, 8 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытки атаки были предприняты с 6.00 до 8.30 по московскому времени. Тогда два беспилотника над приграничными российскими регионами сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Под удар, по информации Минобороны, попали Курская и Белгородская область — там сбили по одному беспилотнику. Других подробностей о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 8 апреля ВСУ выпустили по России 23 беспилотника. Под удар так же попали Белгородская и Курская область.