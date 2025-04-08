Новейшие российские тяжелые огнеметные системы, используемые в зоне спецоперации, являются уникальными и в мире, в том числе и в странах НАТО, аналогов им нет. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

По его словам, российские тяжелые огнеметные системы обеспечивают «качественное преимущество на поле боя», позволяя иногда занимать позиции противника без единого выстрела.

«В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади», - подчеркнул Бекхан Оздоев.

В зоне СВО, в частности, применяется ТОС-2 - «Тосочка». Ее обновленная система управления огнем позволяет поражать позиции точечно, гарантированно уничтожая объекты противника. А колесная база позволяет быстрее занимать и покидать огневую позицию, заметили в «Ростехе».

Также российские военные применяют ТОС-1 и ТОС-1А - «Буратино» и «Солнцепек». Необычное прозвище ТОС-1 связано с характерной формой головной части реактивного снаряда системы – взрыватель боеприпаса выступает из корпуса, как нос сказочного Буратино.

Ранее в «Ростех» отметили, что 90% техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на промышленных площадках госкорпорации. И представили проект, в рамках которого современные образцы военной техники были воссозданы в виде фантастических персонажей. В частности, ТОС-1А «Солнцепек», способный накрывать одним залпом 4 кв. км, был изображен в виде Змея Горыныча.