Украинские дроны ночью атаковали два российских региона

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 23 украинских беспилотника, которые пытались атаковать территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

«За прошедшую ночь силы ПВО успешно отражали атаку, уничтожив все 23 украинских БПЛА, направленные на объекты в Белгородской и Курской областях», — говорится в сообщении.

Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки на село Борки Валуйского округа был ранен 16-летний подросток. Он получил травмы от сброшенного беспилотником взрывного устройства и был доставлен в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и осколочными ранениями рук и ног. Вся необходимая помощь оказана. Информации о последствиях атаки в Курской области пока нет.