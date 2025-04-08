Британия может вернуть обязательную службу в армии

Бывший глава службы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 сэр Алекс Янгер допустил, что на фоне новых международных угроз королевству, возможно, придется вернуть воинскую обязанность в той или иной форме. Его слова приводит Daily Mail.

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По его мнению, британское правительство может заставить граждан «отдавать свой долг родине». При этом Янгер уверен, что новая разновидность призыва коснется не всех.

Важно обеспечить вклад всей Великобритании в национальную безопасность в случае чрезвычайной ситуации, добавил экс-шпион. В частности, он вспомнил о том, что Швеция возобновила выборочный призыв для лиц старше 18 лет в 2017 году в ответ на присоединение Крыма к России.

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Также был момент, когда британским семьям рекомендовалось взять с собой «набор для выживания» на 72 часа на случай, если предполагаемые атаки на энергетические трубопроводы приведут к отключению электроэнергии в Великобритании, напомнили авторы статьи.