ВСУ перебросили к Олешне Курской области новые подразделения

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

ВСУ перебросили к Курской области новые подразделения
© globallookpress.com

Отмечается, что Киев отправляет войска на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область).

«На сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня», — сообщили силовики.

Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область. Подобные меры украинские военные предпринимают для удержания села Гуево в Курской области.

Появились подробности о боях в Курской области

В марте ВСУ отправили бойцов «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в Курскую область.

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