Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Андрей Марочко.

Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское стал практически недоступен для логистических поставок Вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал собеседник агентства.

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По его словам, взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли у рубежей ЛНР почти 5,4 тысячи военнослужащих и иностранных наемников. Отмечается, что наибольший ущерб украинским солдатам нанесли военные группировки войск «Юг».