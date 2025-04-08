Российским бойцам потребовался час, чтобы зачистить село Днепроэнергия от солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал штурмовик Восточной группировки войск с позывным Девяностик, его слова передает ТАСС.

© Лента.ру

«За час мы ее [Днепроэнергию] зачистили, взяли сначала трех военнопленных», — рассказал боец.

Он добавил, что в дальнейшем удалось пленить еще нескольких солдат противника. Всего в плен было захвачено семь солдат ВСУ.

Солдаты ВСУ признались в нежелании воевать

Группировке войск «Восток» удалось зачистить и взять под контроль населенный пункт Днепроэнергия 12 марта.

Ранее российский снайпер рассказал, что поднять флаг в населенном пункте получилось лишь на второй день после его освобождения.