Боец раскрыл подробности зачистки Днепроэнергии от ВСУ
Российским бойцам потребовался час, чтобы зачистить село Днепроэнергия от солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал штурмовик Восточной группировки войск с позывным Девяностик, его слова передает ТАСС.
«За час мы ее [Днепроэнергию] зачистили, взяли сначала трех военнопленных», — рассказал боец.
Он добавил, что в дальнейшем удалось пленить еще нескольких солдат противника. Всего в плен было захвачено семь солдат ВСУ.
Солдаты ВСУ признались в нежелании воевать
Группировке войск «Восток» удалось зачистить и взять под контроль населенный пункт Днепроэнергия 12 марта.
Ранее российский снайпер рассказал, что поднять флаг в населенном пункте получилось лишь на второй день после его освобождения.