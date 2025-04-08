Российские бойцы изолировали ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении истощены, операторы беспилотников сковали и частично изолировали противника. Об этом рассказал командир отделения взвода дронов с позывным Москва в беседе с РИА Новости.

Как сообщил боец, противник стал меньше двигаться — причиной тому стала работа российских дронов на линии соприкосновения.

«Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить», — поделился солдат.

Солдаты ВСУ признались в нежелании воевать

Он подчеркнул, что в целом у противника стало меньше техники.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись от Бурлацкого к поселку Шевченко на стыке границ ДНР и Запорожской области.