Во Франции оценили защищенность Европы от ракет

Система противовоздушной обороны (ПВО) стран Европы сможет защитить лишь небольшую часть критически важных объектов от ракетных атак. Защищенность Евросоюза оценило французское издание Meta Defence.

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Отмечается, что сейчас европейские армии имеют менее 50 батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности Patriot, SAMP/T и С-300. При этом только половина из них может перехватывать баллистические ракеты, включая российские «Искандер-М».

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Также в европейском арсенале есть менее ста батарей ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T SLM и «Куб» и более 200 батарей систем малой дальности, таких как Crotale, Aspide и «Оса». Все это дополняют переносные системы Stinger и Mistral.

«Однако эти цифры, которые на первый взгляд кажутся впечатляющими, следует рассматривать в перспективе. Во-первых, потому что только половина из них — европейского производства, а когда речь заходит о самих ракетах, то этот показатель снижается до менее 35 процентов», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что в Европе расположено более 10 тысяч важных инфраструктурных объектов. Он допустил, что в случае возможного массированного удара смогут прикрыть лишь часть целей.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия американской системы ПВО большого радиуса действия Patriot.