Солдаты Вооруженных сил Украины, участвовавшие во вторжении в Суджу (Курская область), признавались, что не желают воевать. Об этом рассказала ТАСС местная жительница, пенсионерка Любовь Евдокимовна.

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По ее словам, она столкнулась с бойцами ВСУ, когда те подъехали к ее двору на бронетранспортере. Всего было около 15 военнослужащих ВСУ.

«Я с ними [говорю]: "Ну скажите, чего вы пришли? С бабушкой воевать?". Они говорили: "Мы не хотим тоже воевать (...). Домой хочется"», — привела женщина разговор с солдатами.

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Для другой жительницы Курской области встреча с бойцами ВСУ закончилась хуже. Она рассказывала, что один из военнослужащих вырвал у нее коронку, подумав, что она золотая.