Раскрыты подробности об ударе по Кривому Рогу

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что при ударе по Кривому Рогу были ликвидированы старшие офицеры НАТО. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

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Дандыкин раскрыл подробности об ударе по Кривому Рогу и усомнился, что простых наемников вряд ли бы пригласили на такую встречу.

«Думаю, в Кривом Роге нанесли удар по совещанию командного состава ВСУ и инструкторов из стран НАТО. Это не рядовые наемники, а серьезные ребята — командиры», — подчеркнул военэксперт.

Опубликовано видео с последствиями удара «Искандером» по Кривому Рогу

4 апреля Минобороны России заявило об ударе по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. В ведомстве сообщали о потере 85 военнослужащих.