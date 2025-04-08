На Украине потерпел катастрофу подаренный Великобританией многоцелевой военный вертолет Sea King. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

Инцидент произошел еще 22 февраля, но о нем стало известно лишь недавно. По имеющимся сведениям, вертолет перевернулся при взлете. Члены экипажа выжили, но получили различные травмы.

Военный вертолет разбился в Грузии

20 марта сообщалось, что правительство Великобритании отклонило требование президента России Владимира Путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву на время перемирия.

19 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок вооружений Украине. По его словам, Лондон хочет поставить Украину в максимально сильное положение в экономическом и военном плане.

Ранее Стармер призвал не ждать мирного соглашения и поставлять Украине оружие.