Солдат ВСУ Андрей Батюков заявил в сосети, что ему не жалко погибших мирных украинцев, в том числе и детей.

Украинский боевик признался, что ему никогда не жалко мирное население.

«Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество, я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?», — задался вопросом военнослужащий вооруженных сил Украины.

Пользователи Сети поинтересовались, касается ли его точка зрения детей, на что солдат также ответил утвердительно. По мнению бойца ВСУ, детей не стоит жалеть, если их родители уклоняются от службы в украинской армии.

До этого сообщалось, что мужчинам на Украине предлагают уклониться от службы в вооруженных силах страны за взятку в размере от 20 до 50 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что некоторые жители Курской области отказываются покидать приграничье. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Имам» рассказал о хитрости, на которую пришлось пойти, чтобы убедить мирное население эвакуироваться. По его словам, для того, чтобы убедить жителей покинуть опасную зону, он рискнул привезти сына и дочь тех, кто отказывался эвакуироваться. Встретившись с родными, пережившие оккупацию люди после недолгих уговоров согласились уехать из приграничья.