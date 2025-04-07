ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян рассказал о наличии наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — отметил источник в российской группировке войск «"Север».

Ранее сообщалось, что на Украине присутствуют наемники из большого количества стран, в том числе, из Швеции, Германии, Великобритании, США, Колумбии.

Наемники ВСУ из Колумбии сбегают в Европу по дороге на фронт

Они служат как в отрядах, сформированных по национальному признаку, так и штурмовых частях собственно ВСУ.