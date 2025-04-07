Вашингтон сократил финансирование Киберкомандования США

Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на inews.

Ранее американские СМИ сообщали об увольнении главы Киберкомандования и агентства национальной безопасности США генерала Тимоти Хо.

«Подразделение лишилось части финансирования. Киберкомандованию США приказали сократить сделки с партнерами из частного сектора и заморозить набор персонала», — говорится в тексте.

Отмечается, что потеря части средств уже нанесла урон по потенциалу ведомства и затронула работу с международными партнерами. Кроме того в разведсообществе считают, что сокращение финансирования окажет «сковывающее воздействие на всю работу, связанную с Россией» и скажется на совместных операциях, в том числе с Великобританией.