Колумбийских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область, где они выполняют задачу по противостоянию российским бойцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».

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«Нашим штурмовикам (...) в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников», — рассказал он.

Российские солдаты ликвидировали группу колумбийских наемников в зоне СВО

Ранее стало известно, что колумбийские наемники стали появляться в районе урочища Глубокое.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян раскрыл информацию о том, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. Он отмечал, что в апреле в расположение ВСУ должны прибыть еще 200 бойцов из Колумбии.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра сообщал, что некоторые колумбийцы действительно служат в ВСУ. Он рассказывал, что ему известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях колумбийцах. При этом точных данных о том, сколько колумбийцев участвует в конфликте на Украине, у Боготы нет.