Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Горналь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю, где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь», — сообщил источник.

Российская артиллерия подавляет огневые точки противника, позволяя пехоте продвигаться вперед.

Недавно командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон рассказал, что бойцы подразделения «Барс-Курск», которые ведут бои на Сумском направлении, находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что жившие в оккупации жители Курской области получат льготы на жилищные сертификаты.