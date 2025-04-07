В Сети появились кадры, на которых запечатлено «несанкционированное кладбище» украинских военнослужащих, расположенное на границе России. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил «Северный ветер».

В описании к видеозаписи говорится, что тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся «под каждым кустом».

— Если захоронить всех вражеских солдат, отдавших свои жизни за интересы (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского в краснояружском приграничье, то знаменитое Лычаковское кладбище во Львове будет расширено в несколько раз, — передает Telegram-канал.

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ несут значительные потери в селе Водолаги Сумской области, расположенном недалеко от освобожденной 29 марта Веселовки. По данным источника, 5 апреля российские войска артиллерийским огнем пресекли попытку ротации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате чего обе боевые группы противника и их бронетехника были уничтожены.

Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

Российские военнослужащие 1427-й мотострелковой бригады группировки войск «Север» обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для украинского военнослужащего. Передняя часть транспорта, внутри которого находилось тело бойца, оказалась полностью вырвана.