Организатор бомбардировок Югославии выдвинул предложение по отправке войск на Украину

Бывший глава МИД Германии от партии «Союз90/Зеленые» Йошка Фишер призвал Берлин отправить войска на Украину, так как эту меру поддерживают и другие страны Западной Европы.

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Об этом политик рассказал в интервью газете Bild.

«Если Франция, Великобритания и другие готовы к этому, то мы не должны оставаться в стороне», — отметил экс-глава внешнеполитического ведомства.

Фишер также призвал страны Европейского союза (ЕС) объединить усилия по укреплению общего военного потенциала для сдерживания России.

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Йошка Фишер — министр иностранных дел ФРГ с 1998 по 2005 год. Особую известность НАТО по бомбардировке Югославии 1999 года, которое было принято им и канцлером Герхардом Шредером. Этот шаг вызвал жесткую критику соратников Фишера по партии «Союз90/Зеленые», устроивших бурную дискуссию в ходе съезда в Билефельде. Во время спора один из активистов бросил в главу МИД пакет с красной краской.