На модернизацию вертолетов «Ансат» и Ми-38 выделят 5,7 млрд рублей

Минпромторг РФ объявил конкурсы на расширение эксплуатационных характеристик вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Информация опубликована на сайте госзакупок.

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Для вертолета «Ансат-М» предусмотрены работы по увеличению максимальной взлетной массы до 3800 килограмм, завершение стендовых испытаний элементов конструкции для установки противообледенительной системы и увеличение ресурсных показателей. Максимальную стоимость работ оценивают в 3,95 млрд рублей.

Объявлен конкурс на проведение работ по модернизации вертолетов Ми-38-2. Для исполнителя необходимо провести увеличение ресурсных показателей агрегатов трансмиссии, несущей системы вертолета. На эти цели Минпромторг выделит до 1,76 млрд руб.

До этого холдинг «Вертолеты России» (входит в государственную корпорацию «Ростех») представил участникам и гостям казанского саммита БРИКС новые вертолеты. В аэропорту столицы Республики Татарстан был продемонстрирован многоцелевой вертолет Ми-38, модернизированный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.