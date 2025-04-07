Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа (внесен в России в список террористов и экстремистов) сделал новое заявление о возможном ударе по Крымскому мосту. По его словам, это стратегическое сооружение остается целью.

"Такая же цель, как и остальные", - приводит слова вице-адмирала издание "Украинская правда". При этом Неижпапа отметил, что это "сложная цель, особенно сейчас".

Он призвал придерживаться "информационной тишины" в этом вопросе и не делать заявлений о том, ударят украинские военные по мосту или не ударят.

Напомним, что в начале марта издание The Guardian уже приводило другое высказывание Нижпапы о возможной подготовке третьего удара по Крымскому мосту.

"Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: «Бог любит троицу»", - сказал тогда украинский вице-адмирал.

NYT: Американцы и британцы участвовали в подготовке ударов по Крымскому мосту

Комментируя это заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила: "С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи".