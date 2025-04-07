Французам следует решительно выступить против намерения властей отправить войска на Украину, заявил в соцсети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила, что начальник штаба Соединенного Королевства Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку «миротворцев».

Украинский лидер рассказал об итогах совещания, предположил, что французская армия одной из первых окажется на Украине.

«Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину. Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной», — отметил Филиппо.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от власти из-за его намерения начать войну с Россией.