Для немедленного прекращения огня на Украине требуется решить ряд острых вопросов, среди них: отсутствие у Киева контроля за собственной армией и продолжающаяся милитаризация страны. Так, несмотря на указ украинского лидера Владимира Зеленского, данный ВСУ, прекратить все атаки на энергообъекты России, отдельные украинские подразделения продолжили наносить соответствующие удары. Также на Украине недавно был введен «молодежный контракт» для людей 18-24 лет, которые не попадают под мобилизацию. Подробнее о том, что мешает немедленному прекращению огня на Украине — в материале URA.RU.

Кремль напомнил о нерешенных вопросах

Украинские власти не контролируют экстремистов в ВСУ, а также продолжает тактику милитаризации. Пока эти вопросы не будут решены, Россия не сможет пойти на перемирие, несмотря на желание президента РФ Владимира Путина решить конфликт дипломатическим путем. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на призыв лидера США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

«Киев не контролирует действия экстремистских подразделений ВСУ. Также остается актуальным нюанс, связанный с тем, что Украина продолжает тактики милитаризации», — заявил Песков.

Он отметил, что эти вопросы все еще остаются на повестке дня, и Россия будет продолжать отстаивать свои интересы.

Ранее Россия уже констатировала отсутствие у руководства Украины контроля за собственной армией.

«Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действия ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны», — говорил Песков.

Он подчеркнул, что если власти дали приказ о соблюдении моратория на атаки по энергообъектам, то очевидно, что войска его не послушали.

Отсутствие контроля над ВСУ

Армия не слушает Зеленского

Украинские военные продолжили осуществлять атаки на энергетические объекты, несмотря на приказ лидера Владимира Зеленского. По мнению экспертов, такое поведение ВСУ координируется советниками из Франции и Великобритании.

Военкор Александр Коц предполагает, что удар по станции «Суджа» 28 марта, в результате которого она была полностью уничтожена, нанесли без ведома Зеленского — он указывает на влияние западных советников, поскольку высокоточное оружие — HIMARS, не могло быть использовано без их ведома. Коц утверждает, что Европа заинтересована в продолжении конфликта, и подобная ситуация наблюдается с 2014 года.

Президент России Владимир Путин также обвинил украинское руководство в потере контроля над ВСУ. Он предложил ввести внешнее управление на Украине, чтобы предотвратить возможный приход к власти батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

На Украине нет эффективной вертикали власти

Эффективность вертикали управления на Украине оставляет желать лучшего, заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью aif.ru. По его словам, изначально после начала СВО управление между высшим руководством Украины и ВСУ казалось скоординированным благодаря поддержке Запада, но ситуация значительно изменилась.

«В самом начале СВО была единая западная поддержка Киева. Вертикаль управления работала между Верховным главнокомандующим, главкомом ВСУ и соединениями армии. Сейчас киевский режим не способен по-настоящему организовать вертикаль управления. Зеленский сам нелегитимен. И это не просто наши слова, так считает треть, если не половина населения Украины. Отношение к нему и его офису крайне негативное», — говорит Михайлов.

Кроме того, эксперт отметил, что лидер Украины все чаще становится объектом критики за его публичные выступления, которые воспринимаются как недостаточно последовательные и переходящие в разряд «бреда». В то же время на Украину оказывают влияние два основных центра — США и связка Франции с Великобританией, отметил Михайлов. При этом США заинтересованы в прекращении конфликта, а европейские страны поддерживают его продолжение.

«Пока что переговорный процесс никак не отражается на интенсивности боевых действий. Но если американцам удастся добиться послушности киевского режима, то будет иметь смысл говорить о мире, подписывать какие-то документы», — отметил эксперт.

Милитаризация Украины

Объединение с Европой

Военная промышленность Украины получит возможность участвовать в европейской системе размещения военных заказов, что позволит усилить обороноспособность Евросоюза до 2030 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Военная промышленность Украины получит возможность присоединиться к этому плану повышения оборонной готовности Европы до 2030 года», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Это событие отметили как значимый шаг в укреплении взаимодействия между Украиной и ЕС в оборонной сфере.

«Молодежный контракт» с ВСУ для людей 18-24 лет

Проект «молодежный контракт» подразумевает отправку на фронт тех людей, кто не попадает под призывной возраст

В начале 2025 года из-за сложностей с мобилизацией украинские власти запустили проект под названием «Контракт 18-24». Он предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет, не попадающим под действие мобилизационных мер, подписать добровольные контракты на службу в ВСУ. Зеленский обещал всем, кто решится на такой шаг, трехмесячную подготовку, лучшее медицинское обслуживание, нулевую ипотеку, выплату в размере одного миллиона гривен и возможность покинуть страну после года службы.

Снижение призывного возраста

В апреле минувшего года Зеленский снизил возрастной порог для мужчин, обязанных пройти мобилизацию, с 27 до 25 лет. Также обсуждалось и дальнейшее снижение призывного возраста, в том числе — от стран Запада. Украинский лидер в ответ на это отмечал, что призыв на фронт более молодых людей увеличит количество мужчин на фронте без должной подготовки и вооружения.

Договор о прекращении ударов

Во время телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта, российский президент поддержал инициативу о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней. Зеленский позже также согласился с данным предложением. Москва немедленно прекратила все соответствующие атаки, что признавал и сам лидер Украины. Однако ВСУ продолжили попытки поразить российские объекты энергетики.

Также, летом прошлого года, Путин предлагал Киеву договор: Москва немедленно прекратит огонь в том случае, если ВСУ покинут ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а Украина откажется от вступления в НАТО, примет безъядерный и внеблоковый статус. Украинская сторона не ответила на данное предложение, через неделю введя войска в Курскую область. Помимо этого, Зеленский еще в 2022 году подписал указ о запрете любых переговоров с Россией.