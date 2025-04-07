Прямое попадание разворотило кабину грузовика ВСУ

Российские военнослужащие с помощью беспилотника подбили грузовой автомобиль иностранного производства, принадлежащий формированиям киевского режима.

Передвижение транспортной техники в населенном пункте Осоевка (Сумская область) обнаружил оператор БПЛА 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

В результате двухосный грузовик получил прямое попадание в кабину, что привело к фатальным для врага последствиям. Судя по видео, размещенному в Telegram-канале "Бригада "Север-V" ДК ВС РФ", кабина разбита полностью. Повреждения такие, что невозможно точно определить тип вездехода. Находившие внутри боевики ВСУ погибли.

Уже длительное время противник для перевозки личного состава, доставки боеприпасов, продуктов питания и прочих грузов использует, в основном, пикапы и микроавтобусы, технику большой грузоподъемности - реже. Автомобили оборудуют различными средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по видеокадрам последних недель, наши дроноводы успешно их уничтожают: не спасают ни РЭБ, ни попытки скрыться на большой скорости.