Лицам без гражданства позволят заключать контракт на службу в ВС РФ

Минюст России предложил разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Об этом свидетельствует текст пояснительной записки к законопроекту.

«Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон 'О воинской обязанности и военной службе', в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях», — написано в документе.

Текст передает ТАСС.

Законопроект получил одобрение не только от министерств, таких как МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ, но и был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Это расширение возможностей для лиц без гражданства нацелено на унификацию условий службы с иностранными гражданами, которые уже имеют право служить по контракту в определенных должностях.

Эксперты объяснили новую стратегию ВС России

Согласно действующему законодательству России, право иностранных граждан на прохождение военной службы по контракту ограничено нижними званиями — такими как солдаты, матросы, сержанты и старшины, рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев. В настоящее время рассматривается предложение о расширении этого ограничения на лиц, не имеющих гражданства.