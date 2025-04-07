Внук Гастелло рассказал, зачем в США искажают историю Второй мировой

В США давно умаляют вклад советского народа в победу над войсками нацистской Германии, сказал в беседе с NEWS.ru внук легендарного летчика Николая Гастелло, который носит имя и фамилию своего деда. При этом, считает он, многие американцы абсолютно искренне заблуждаются в истории Второй мировой войны и считают вклад своей страны в победу решающим.

Американцы свою роль в разгроме Гитлера и Третьего рейха видят именно так. Причем большинство заблуждается абсолютно искренне. В США очень много людей, состоявшихся, хорошо и профессионально работающих, знающих свою сферу, но в вопросах истории они плавают абсолютно. Но плавают так, как это выгодно их государству — Соединенным Штатам, — объяснил он.

По словам Гастелло, для россиян такое поведение дико, они никогда не забывали о помощи союзников. В то же время, по его мнению, не стоит и переоценивать значение этой помощи.

Мы, разумеется, никогда не думали забывать о помощи наших союзников. Она была важной, но не решающей. Не будем забывать и о человеческих жертвах, которые понес СССР, о разрушенных городах, экономическом ущербе, — подчеркнул внук советского героя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла США победить» во Второй мировой войне. По его словам, этого нельзя забывать. Он добавил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.