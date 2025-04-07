Погибший в зоне СВО 18-летний боец ВСУ снял свой 16-секундный некролог

В Сети появился ролик о 18-летнем бойце ВСУ Александре Самойловиче, погибшем недавно в зоне СВО.

Он смонтирован на основе видео, которые парень выкладывал в соцсетях. История жизни украинца, заключившего "молодежный контракт 18-24", уложилась в 16 секунд.

На кадрах Александр проводит время со своей девушкой, едет в метро, купается на море и, наконец, оказывается на фронте.

Молодой человек, наверное, и не подозревал, что все эти фрагменты, снятые им самим, сложатся затем в видеонекролог.

Известно, что Александр Самойлович вступил в нацбат "Волки Да Винчи". Он был уничтожен бойцами ВС России 5 апреля 2024 года.